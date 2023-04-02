Гибель Владлена Татарского: росСМИ говорят о двух вероятных подозреваемых (фото)

Сперва росСМИ и участники мероприятия говорили – вероятной подозреваемой является уроженка Ивано-Франковска Мария Ярун. Но чуть позже появилась другая версия – теперь во взрыве подозревают жительницу Петербурга Дарью Трепову.

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Не прошло и пары часов после гибели российского пропагандиста Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, как росСМИ заговорили об "украинским следе". Телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что девушка, которая подарила статуэтку со взрывчаткой военкору, родом из Ивано-Франковска, а зовут ее Мария Ярун, но Татарскому она представилась как Анастасия.

Во время взрыва она получила осколочные ранения и сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, однако личность ее установить нет пока возможности, поскольку у пострадавшей при себе документов не имелось. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Сети уже появилось видео, на котором очевидцы рассказывают, как девушка вручала статуэтку Татарскому. Женщина по имени Алиса Смотрова, которая была подписчицей погибшего, говорит, что сначала Настя задавала вопросы, а потом рассказала, что учится Академии художеств на скульптурном факультете и хочет преподнести Владлену его фигурку. При этом она напомнила, что ранее уже дарила ему открытку. Анастасия-Мария призналась, что сразу пронести подарок в зал ей не позволили, предположив, что вдруг там может быть бомба.

Когда она принесла коробку со скульптурой, пропагандист позитивно оценил ее работу. По словам свидетелей, фигурка представляла собой позолоченный бюст Татарского в защитном шлеме. Осмотрев подарок, Татарский пошутил, что он больше похож на шахтера, поблагодарил девушку и поставил подарок обратно в коробку, а сам продолжил свой творческий вечер. Через несколько минут прогремел взрыв. В результате ранения получили 19 человек, состояние четырех оценивается как тяжелое.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело об убийстве. На данный момент правоохранители склоняются к тому, что взрывчатка могла быть заложена в подарке, но не исключен вариант того, что к покушению готовились заранее, спрятав взрывчатку в зале.

Вторая подозреваемая и первое задержание

Более того, кроме так называемой Марии Ярун, появилась еще одна подозреваемая. 26-летняя Дарья Трепова проживает в Петербурге. По данным ресурса 112, она является сторонницей радикального феминизма. Предварительно, именно она принесла коробку на мероприятие. В феврале 2022 года Дарью и ее мужа задерживали за участие в антивоенных митингах. Уже вскоре девушку задержали по подозрению в убийстве Татарского. Как сообщает Интерфакс, она доставлена к следователю, сказал собеседник агентства. Он добавил, что у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Дарья Трепова – вторая подозреваемая в организации взрыва Фото: 112

Ранее прозвучала информация, что на творческий вечер Татарского должен был приехать владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которому принадлежит кафе, где прогремел взрыв. Пока что подтверждения того, что он там был, нет.

Ранее Фокус писал, что Татарский говорил об Украине.