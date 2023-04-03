Взрывчатка была близко: пропагандиста Татарского ликвидировали профессионалы, — СМИ

По данным журналистов, статуэтка, в которой могла быть взрывчатка, находилась не далее двух метров от Татарского. Все могло закончиться иначе, если бы она стояла дальше.

Related video

Российского блогера-пропагандиста Максима Фомина (известного как Владлен Татарский) в воскресенье, 2 апреля, ликвидировали профессионалы, об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на военнослужащего из Сил специальных операций.

Такой вывод был сделан по особенностям этого покушения. По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

Сообщается, что следует принимать в расчет разные факторы, такие как оболочка устройства и препятствия, которые могут быть рядом, а также наличие поражающих элементов.

Судя по всему, в этом взрывном устройстве поражающих элементов не было.

"Скорее всего, статуэтка, если в ней действительно была взрывчатка, стояла не далее двух метров от Татарского, будь она дальше, все могло закончиться и иначе", — пояснил представитель ССО.

Напомним, что в Петербурге погиб российский пропагандист, представлявшийся именем героя романа В.Пелевина "Generation П" Владлена Татарского. Он известен призывом бомбить инфраструктуру Украины для того, чтобы гибло больше простых граждан.

Российские СМИ заявили о двух возможных подозреваемых после сообщений о гибели Владлена Татарского. Поначалу в российских средствах массовой информации в качестве возможного подозреваемого называли имя уроженки Ивано-Франковска Мария Ярун. Впоследствии же появилась версия о том, что взрыв устроила жительница Петербурга Дарья Трепова.