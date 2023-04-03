Вбивство Татарського: підозрювану все ще шукають, а Пригожин хоче зустрічі з Путіним, — ЗМІ

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в кафе, яке належить власнику ПВК "Вагнер", збільшилася до 32 осіб. Дар'я Трепова, яку вважають головною підозрюваною, може переховуватись разом зі своїм чоловіком Дмитром Риловим.

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2 квітня в російському Санкт-Петербурзі стався вибух в кафе "Street food bar", під час якого загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін). Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про цей інцидент.

Як пишуть росЗМІ, кількість постраждалих під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі зросла до 32 осіб (спочатку повідомлялося про 16). 10 із них перебувають у важкому стані. Усі постраждалі мають мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення та опіки.

Підозрювану в убивстві досі шукають

За даними російських ЗМІ, у вбивстві підозрюють Дар'ю Терепову, яка принесла до кафе статуетку, начинену вибухівкою. Цю статуетку Терепова подарувала Татарському перед вибухом. Слідчі органи РФ розшукують її разом із чоловіком Дмитром Риловим, який є членом Лібертаріанської партії Росії.

У ніч на 3 квітня російські силовики провели обшуки у квартирі сестри Терепової, ім'я якої не повідомляється. Після обшуків її повели на допит.

Що відомо про Дар'ю Терепову

Дар'я Терепова та Дмитро Рилов в автозаку після затримки на антивоєнному мітингу у лютому минулого року

Як пишуть росЗМІ, Терепова відома у феміністській спільноті під прізвисько "Даша Тиковка". 24 лютого минулого року вона разом зі своїм чоловіком брала участь в антивоєнному мітингу, де подружню пару затримали силовики. Дівчина покинула відділок того ж дня після складання протоколу.

Пригожин хоче поговорити з Путіними

Татарського підірвали у кафе "Street food bar", яке належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. У Telegram-каналі "Кепка Пригожина" підтвердили цю інформацію та опублікували коментар лідера найманців.

"Я зараз не знаю подробиць події, мені доповіли тільки те, що, на жаль, Владлен Татарський загинув. Про решту подробиць я не в курсі. Дійсно, кафе я передав патріотичному руху "Кібер фронт Z", і вони проводили там різні семінари. Найімовірніше, ця трагедія на семінарі й відбулася. Що стосується загибелі Дарії Дугіної — так, все схоже. Але я не став би звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має стосунку до уряду. Я би так це назвав", — прокоментував інцидент Пригожин.

За даними правозахисної організації Gulagu.net, кафе "Street food bar" Пригожин відкрив у грудні 2016 року. До цього там був розташований його ресторан "Російський кітч", "де багато столиків були нашпиговані прослуховуванням" і де служба безпеки Пригожина, як стверджується, збирала компромат на чиновників та силовиків, які любили пафос та шик.

"У ста метрах від входу в кафе — пригожинський готель "Палац Трезіні". Один з колишніх співробітників СБ Євгена Пригожина стверджує, що в підвалі готелю обладнана особиста в'язниця Пригожина з кількома камерами та катівнями. Співробітники центральних апаратів, відправлені з Москви до Пітеру можуть зайти та всі самі перевірити, ґрати ніхто вночі тихо не випиляє", — пишуть російські правозахисники.

За інформацією порталу, сам Євген Пригожин зараз під Бахмутом Донецької області й дуже хоче, щоб його з'єднали з Володимиром Путіним і дали можливість просити про особисту зустріч.

"Хто саме міг організувати подібне в кафе Пригожина і з якою метою для багатьох у Москві досі велике питання. Одна з робочих версій — можлива провокація Пригожина та його СБ з метою героїзації команди Пригожина, прориву бюрократичної блокади (організатори Кирієнко та Шойгу). і прямого доступу "до тіла"/вух диктатора. Над глядачами за "ПВК Вагнер" згустилися хмари й в цій ситуації, можливо, Пригожин вирішив повторити трюк Малофєєва із "замахом", держзахистом ФСБ і схваленням проєкту "ПВК Конвой" з передачею Малофєєву та Аксьонову тисяч засуджених для поповнення рядів так званих "СДД" та новоствореного підрозділу "ПВК Конвой", куди з "ПВК Вагнер" вже перейшло (переманили) понад 10 досвідчених найманців", — пишуть правозахисники.

Вибух у кафе — що відомо

2 квітня про вибух у кафе "Street food bar" у Санкт-Петербурзі стало відомо приблизно о 19 годині. У росЗМІ повідомляли, що внаслідок одна людина загинула і 6 отримали поранення. Пізніше повідомлялося про 16 постраждалих. Майже одразу стало відомо, що загиблий — російський військкор і пропагандист Владлен Татарський.

Згодом росЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла та вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

За даними російських спецслужб, використовувалася вибухівка потужністю майже 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 квітня йдеться, що вбивство російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського могло бути задумане як попередження засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який все частіше критикує дії військово-політичного керівництва Росії щодо війни в Україні.