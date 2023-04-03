Убийство Татарского: подозреваемую все еще ищут, а Пригожин хочет встречи с Путиным, — СМИ

Число пострадавших в результате взрыва в кафе, которое принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер", увеличилось до 32 человек. Дарья Трепова, которую считают главной подозреваемой, может скрываться вместе со своим мужем Дмитрием Рыловым.

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2 апреля в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar", в ходе которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин). Фокус в одном материале собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Как пишут росСМИ, число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 32 человек (изначально сообщалось о 16-и). 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие имеют минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и ожоги.

Подозреваемую в убийстве до сих пор ищут

По данным российских СМИ, в убийстве подозревают Дарью Терепову, которая принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Эту статуэтку Терепова подарила Татарскому перед взрывом. Следственные органы РФ разыскивают ее вместе с мужем Дмитрием Рыловым, который является Либертарианской партии России.

В ночь на 3 апреля российские силовики провели обыски в квартире сестры Тереповой, имя которой не сообщается. После обысков ее повели на допрос.

Что известно о Дарье Тереповой

Дарья Терепова и Дмитрий Рылов в автозаке после задержиания на антивоенном митинге в феврале прошлого года

Как пишут росСМИ, Терепова известна в феминистском сообществе под прозвищем "Даша Тыковка". 24 февраля прошлого года она вместе со своим мужем участвовала в антивоенном митинге, где супружескую пару задержали силовики. Девушка покинула отделение в тот же день после составления протокола.

Пригожин хочет поговорить с Путиными

Татарского подорвали в кафе "Street food bar", которое принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В Telegram-канале "Кепка Пригожина" подтвердили эту информацию и опубликовали комментарий лидера наемников.

"Я сейчас не знаю подробностей происшествия, мне доложили только то, что, к сожалению, Владлен Татарский погиб. Об остальных подробностях я не в курсе. Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла. Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал", — прокомментировал инцидент Пригожин.

По данным правозащитной организации Gulagu.net, кафе "Street food bar" Пригожин открыл в декабре 2016 года. До этого там был расположен его ресторан "Русский китч", "где многие столики были нашпигованы прослушкой" и где служба безопасности Пригожина, как утверждается, собирала компромат на чиновников и силовиков, которые любили пафос и шик.

"В ста метрах от входа в кафе — пригожинский отель "Дворец Трезини". Один из бывших сотрудников СБ Евгения Пригожина утверждает, что в подвале отеля оборудована личная тюрьма Пригожина с несколькими камерами и допросными. Сотрудники центральных аппаратов, отправленные из Москвы в Питер сегодня, могут зайти и все сами проверить, решетки никто ночью тихо не выпилит", — пишут российские правозащитники.

По информации портала, сам Евгений Пригожин сейчас под Бахмутом Донецкой области и очень хочет, чтобы его соединили с Владимиром Путиным и дали ему возможность просить о личной встрече.

"Кто именно мог организовать подобное в кафе Пригожина и с какой целью — для многих в Москве до сих пор большой вопрос. Одна из рабочих версий — возможная провокация Пригожина и его СБ с целью героизации команды Пригожина, прорыва бюрократической блокады (организаторы Кириенко и Шойгу) и прямого доступа "к телу"/ушам диктатора. Над смотрящим за "ЧВК Вагнер" сгустились тучи и в этой ситуации, возможно, Пригожин решил повторить трюк Малофеева с "покушением", гос.защитой ФСБ и одобрением проекта "ЧВК Конвой" с передачей Малофееву и Аксенову тысяч осужденных для пополнения рядов т.н. "СДД" и вновь созданного подразделения "ЧВК Конвой", куда из "ЧВК Вагнер" уже перешло (переманили) более 10 опытных наемников", — пишут правозащитники.

Взрыв в кафе — что известно

2 апреля о взрыве в кафе "Street food bar" в Санкт-Петербурге стало известно около 19 часов. В росСМИ сообщали, что в результате один человек погиб и 6 получили ранения. Позже сообщалось о 16 пострадавших. Почти сразу же стало известно, что погибший — российский военкор и пропагандист Владлен Татарский.

Впоследствии росСМИ распространили информацию, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 апреля говорится, что убийство российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского могло быть задумано как предупреждение основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще критикует действия военно-политического руководства России касательно войны в Украине.