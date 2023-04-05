"Під страхом бути розстріляними своїми": Маляр розповіла про тактику атак РФ на Донбасі

За словами заступницi міністра оборони, епіцентром бойових дій залишається Схід, куди Кремль відправляє не лише завербованих зеків ПВК "Вагнер", а й професійні підрозділи.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, яка ситуація на фронті станом на вечір середи, 5 квітня. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

За її словами, офіційне зведення від Генштабу нагадує вчорашній день, але це нормально. За фразами, що повторюються, стоять активні дії наших військових, а також цілодобова робота штабів.

"Справді, епіцентром бойових дій залишається Схід. Там продовжуються наступальні дії ворога на чотирьох напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському", — зазначила Ганна Маляр.

Російським окупантам не вдається досягти своєї мети в районі Лиману. Також зазначено, що незважаючи на всі спроби штурму поблизу Мар'їнки та Авдіївки, ЗС РФ зазнають колосальних втрат і не можуть там зміцнитися.

Збройні сили України, як зауважила Ганна Маляр, щодня відбивають десятки атак на полі бою.

"Ворог не залишає мети захопити Бахмут. Використовує для цього не лише ув'язнених Вагнера, а й інші професійні підрозділи. Вони виконують бойові завдання під страхом бути розстріляними своїми", — зазначила заступниця міністра оборони.

Українська сторона повністю контролює ситуацію, а командування регулярно оцінює оперативну обстановку на фронті й ухвалює відповідні рішення, виходять із ситуації.

Зведення Генштабу за 5 квітня: що відомо

Повномасштабна війна в Україні триває вже 346 днів, і ЗСУ продовжують тримати оборону на багатьох ділянках фронту. Противник протягом доби завдав 3 ракетних та 21 авіаційних ударів по території України. Також, 35 разів із систем РСЗВ було обстріляно позиції наших військових. По всій країні висока ймовірність масованих ракетних ударів.

Основні зусилля ЗС РФ кидає на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрями, де протягом 5 квітня було відбито понад 40 атак.

"Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, у Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, проходять рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту", — зазначають у Генштабі.

Насамперед перевіряють тих громадян, які здійснюють телефонні дзвінки на територію підконтрольну Україні.

5 квітня президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ вийдуть з Бахмута. За словами глави держави, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека для особового складу через оточення — безумовно будуть відповідні правильні рішення.