Лише в одному випадку. Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ вийдуть з Бахмута (відео)

За словами президента, якщо буде момент ще гарячіших подій та небезпека для особового складу через оточення — безумовно будуть відповідні правильні рішення.

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Ситуація у Бахмуті складна, але ворог не контролює місто. Головне завдання зберегти особовий склад, якщо він буде під критичною загрозою, будуть рішення. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві сьогодні, 5 квітня.

За його словами, саме в Бахмуті Україна витрачає найбільшу кількість зброї, ситуація складна та мінлива.

"То ми йдемо вперед, то ми знову відходимо. Але ми перебуваємо в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогоднішній день", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що питання Бахмута контролює генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, і є мета утримати місто, але основна — зберегти особовий склад.

Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ вийдуть з Бахмута

"Безумовно, для нього головне зберегти особовий склад, для мене найголовніше не втратити наших військових. І якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення — безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", — Наголосив Зеленський.

4 квітня українські бійці показали відео боїв у приватному секторі Бахмута. Щодня бойові дії постійно продовжуються у цивільній забудові.

Цього ж дня, 4 квітня, стало відомо, що в бою за Бахмут загинув відомий діджей з Херсона Андрій "Хутра" Мехряков.

Сьогодні, 5 квітня, у Пентагоні заявили, що українські військові міцно тримають оборону міста, а російські окупанти зазнають спустошливих втрат.