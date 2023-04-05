"ЗСУ можуть перейти до наступної фази": Пентагон про оборону Бахмуту

Українські військові міцно тримають оборону, а російські загарбники зазнають спустошливих втрат, зазначають у Міноборони США.

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В Пентагоні тримають тісний контакт з українським керівництвом, тому вони розуміють стратегію України в Бахмуті. Про це заявив високопосадовець Міноборони США під час брифінгу.

Міністерство оборони США підтримують контакти з політичним керівництвом, командуванням армії та Збройними силами щодо ситуації в Бахмуті. Їм зрозуміла тактика, яку обрали в Україні. Російські сили несуть "спустошливі втрати" в живій силі, відправляючи "вагнерівців" у м'ясорубку. Регулярні частини армії РФ не можуть просуватись далі завдяки ефективній обороні ЗСУ.

Разом з тим українська армія має сили та засоби, щоби перейти на іншу фазу бойових дій.

"І тому, звичайно, ми розуміємо стратегію України, і ми дуже впевнені, що вони дійсно мають обладнання, яке їм потрібно. І оскільки ми допомагаємо їм розмістити ці щойно навчені сили, вони дійсно мають можливості, щоб перейти в те, що називається наступною фазою на полі бою", — заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, 4 квітня в ЗСУ заявили, що у російських військ агонія в Бахмуті і українському командуванню відомі задуми окупантів.

Також вчора в командування пояснили, що Пригожин встановив прапор на зруйновану будівлю міської ради в Бахмуті. Сама оборона міста триває.