Пригожин встановив прапор на зруйновану будівлю міськради в Бахмуті, – командування ЗСУ

За словами Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром російського наступу. За минулу добу зафіксовано 32 атаки.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин приніс прапор на давно зруйновану будівлю міської ради Бахмута. Про це 4 квітня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

3 квітня голова "вагнерівців" опублікував відео, як ставить прапор на будівлю міськради. Потім українські аналітики DeepState встановили місце фільмування і прийшли до висновку, що будівля міської ради вже лежить у руїнах. Тепер цю інформацію підтвердили в командуванні.

"Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена", — каже Череватий.

Також спікер додав, що Бахмут залишається епіцентром ударів російських окупантів. Кількість атак за минулу добу сягнула 32, також зафіксовано 26 боєзіткнень як в місті, так і навколо нього. Разом з тим окупанти втратили 200 бійців за минулу добу, з яких 91 вбитими. Сили оборони знищили 3 склади боєприпасів, танк та РСЗВ "Град".

Нагадаємо, 4 квітня ISW написали, що бойовики ПВК "Вагнер" просуваються до центру Бахмута.

3 квітня командувач Сухопутними силами ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву РФ про захоплення Бахмута. Місто залишається українським.