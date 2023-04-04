Пригожин установил флаг на разрушенное здание горсовета в Бахмуте, – командование ВСУ

По словам Сергея Череватого, Бахмут остается эпицентром российского наступления. За минувшие сутки зафиксировано 32 атаки.

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Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин принес флаг на давно разрушенное здание городского совета Бахмута. Об этом 4 апреля сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

3 апреля глава "вагнеровцев" опубликовал видео, как ставит флаг на здание горсовета. Затем украинские аналитики DeepState установили место съемки и пришли к выводу, что здание городского совета уже лежит в развалинах. Теперь эту информацию подтвердили в командовании.

"Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите ли, взрываются рестораны… И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожена", — говорит Череватый.

Также спикер добавил, что Бахмут остается эпицентром ударов российских окукпантов. Количество атак за минувшие сутки достигло 32, также зафиксировано 26 боестолкновений как в городе, так и вокруг него. Вместе с тем оккупанты потеряли 200 бойцов за минувшие сутки, из которых 91 убиты. Силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов, танк и РСЗО "Град".

Напомним, 4 апреля ISW написали, что боевики ППК "Вагнер" продвигаются в центр Бахмута.

3 апреля командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский опроверг заявление РФ о захвате Бахмута. Город остается украинским.