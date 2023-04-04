Боевики ЧВК "Вагнер" продвигаются в центр Бахмута, — ISW (карта)

Российские наемники под руководством Евгения Пригожина, как утверждают аналитики, попытаются усилить контроль над центральной частью города и продвинуться к западу в направлении Хромового.

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В ночь на 2 апреля наемники ЧВК "Вагнер" продолжили наступление в центральной части Бахмута и захватили здание городской администрации. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 3 апреля.

Владелец военизированного формирования Евгений Пригожин поднял российский флаг с надписью в память о пророссийском пропагандисте Максиме Фомине, действовавшем под псевдоним "Владлена Татарского" — героя популярного романа В.Пелевина.

Российские войска продолжили наступление в Бахмуте накануне, 3 апреля. На размещенных кадрах, сделанных дронами, можно видеть наемников из ЧВК "Вагнер" с флагами РФ над обломками разрушенного здания городской администрации.

Несколько так называемых военкоров опубликовали изображение боевика "Вагнера", стоящего перед зданием городской администрацией.

Судя по всему, ЧВК "Вагнер" попытается усилить контроль над центральной частью Бахмута и продвинуться к западу в направлении Хромового, отмечают военные исследователи.

Карта боев в Бахмуте, 3 апреля

3 апреля Евгений Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута, уточнив, что западные кварталы города все еще подконтрольны украинским войскам.

По данным "Нью-Йорк Таймс", украинским силам будет сложно поддержать боевой дух и восстановить потери. Главная роль в будущем контрнаступлении ВСУ будет отведена западным боевым танкам и разминированию территорий. Боевой дух военнослужащих также выходит на первый план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал увеличить помощь Украине до 500 млн евро в год.

Эти средства, по его словам, понадобятся, чтобы обеспечить базовые потребности украинских военнослужащих, такие как защитное снаряжение и техсредства.