"ВСУ могут перейти к следующей фазе": Пентагон про оборону Бахмута

Украинские военные крепко держат оборону, а российские оккупанты несут опустошительные потери, отмечают в Минобороны США.

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В Пентагоне поддерживают тесный контакт с украинским руководством, потому они понимают стратегию Украины в Бахмуте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США во время брифинга.

Министерство обороны США поддерживают контакты с политическим руководством, командованием армии и вооруженными силами по ситуации в Бахмуте. Им понятна тактика, избранная в Украине. Российские силы несут "опустошительные потери" в живой силе, отправляя "вагнеровцев" в мясорубку. Регулярные части армии РФ не могут продвигаться дальше благодаря эффективной обороне ВСУ.

Вместе с тем у украинской армии есть силы и средства, чтобы перейти на другую фазу боевых действий.

"И поэтому, конечно, мы понимаем стратегию Украины, и мы уверены, что у них действительно есть оборудование, которое им нужно. И поскольку мы помогаем им разместить эти только что обученные силы, они действительно имеют возможности, чтобы перейти в то, что называется следующей фазой на поле боя", — заявил представитель Пентагона.

Напомним, 4 апреля в ВСУ заявили, что у российских войск агония в Бахмуте и украинскому командованию известны замыслы оккупантов.

Также вчера в командование объяснили, что Пригожин установил флаг на разрушенное здание городского совета в Бахмуте. Сама оборона города продолжается.