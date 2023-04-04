"У врага агония, и мы знаем его замыслы": Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

Сейчас российские оккупанты делают все, чтобы захватить дороги на Бахмут, но Силы обороны создали условия, чтобы доставлять в город все необходимое и забирать оттуда раненых, рассказал Сергей Череватый.

Related video

Ситуация в городе Бахмут Донецкой области находится под контролем ВСУ, а российские оккупанты продолжают нести здесь огромные потери. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 4 апреля рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, враг продолжает сосредотачивать основные удары на Бахмутском направлении, в частности на городе Бахмут. За сутки оккупанты 238 раз обстреляли из разных типов артиллерии весь Бахмутский фронт. 26 боевых столкновений за сутки зафиксировано непосредственно в Бахмуте, в результате которых 91 оккупант уничтожен, 119 ранены. Силы обороны подбили вражеский танк и РСЗО "Град" и попали в 3 вражеских склада с боеприпасами.

"Город Бахмут обороняется, очень жесткие идут бои. Это самая критическая сейчас точка фронта, но вся ситуация абсолютно под контролем нашего командования. Мы видим врага, мы знаем его замыслы, в жестоких боях сдерживаем врага, у которого, по сути, это уже агония", имеются ввиду, прежде всего, террористы "Вагнера", которых почти всех уничтожили", — сказал Череватый.

Он добавил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы обескровить врага и таким образом подготовить почву для тех бригад, которые сейчас проходят обучение перед отправлением на фронт.

"Это был главный их резерв, поэтому они его не жалели, использовали просто с широтой всей русской души. То есть они бросали просто, как назвали британские аналитики, в мясные атаки, используя такой экстенсивный дикий способ расшатать нашу оборону, найти слабые места и пытаться таким образом достичь какого-то промежуточного хотя бы оперативного успеха", — сказал спикер.

Сергей Череватый отметил, что сейчас "вагнеровцам" нет откуда пополнять резерв, поэтому к штурмам привлекают регулярные части ВС РФ. Также российские оккупанты делают все, чтобы захватить дороги на Бахмут. Однако украинские защитники создали возможность доставлять в город все необходимое и забирать оттуда раненых.

В ночь на 2 апреля наемники ППК "Вагнер" продолжили наступление в центральной части Бахмута и захватили здание городской администрации, сообщили в "Институте изучения войны" в возведении за 3 апреля.

3 апреля Евгений Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута, уточнив, что западные кварталы города все еще подконтрольны украинским войскам.