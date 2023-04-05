Прикривав побратимів: у бою за Бахмут загинув відомий діджей із Херсона Apache (фото)

На початку повномасштабного вторгнення музикант з Херсона вирушив на фронт. Він загинув, прикриваючи своїх бойових товаришів, яких називав "родиною".

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У вівторок, 4 квітня, стало відомо, що в бою за Бахмут загинув відомий діджей із Херсона Андрій "Меха" Мехряков. Про це стало відомо із місцевого Telegram-каналу.

До початку повномасштабної війни Мехряков був відомим діджеєм у Херсоні, він виступав під псевдонімом Dj Apache. Однак, коли почалося повномасштабне вторгнення, він вирушив добровольцем на фронт.

Мехряков приєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі "Азова".

"Підрозділ як сім'я, у всіх свої нюанси, суперечки та інша х**ня, але всі один за одного готові спуститися в пекло", — писав Мехряков на своїй сторінці в Instagram.

Останнє фото з Instagram Андрія. 9 березня 2023

Відомо, що Мехряков загинув, захищаючи своїх побратимів по зброї.

"Андрій Мехряков — воїн 3 ЗШБ та представник Centuria, який віддав своє життя за майбутнє України. Сам родом із Херсона. Прийшовши до нашого підрозділу познайомився з криворізькими легіонерами, так він і приєднався до лав нашого руху. Виявляв себе як холоднокровна і відважна людина, яка з посмішкою знищувала ворогів нашої нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів", — повідомляє рух Centuria, учасником якого він був.

У середу, 5 квітня, стало відомо, що у бою за Бахмут загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Данило "Вікінг" Кондель, якому був 21 рік.

31 березня стало відомо, що від поранень помер український театральний актор Антон Прасоленко, який брав участь у бойових діях на східному напрямку.