На війні з Росією загинув актор Антон Прасоленко

Театральний актор загинув у запеклих боях на східному напрямку.

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Актор Антон Прасоленко помер у лікарні від отриманих поранень. Про смерть повідомив 31 березня психолог Андрій Козінчук у Facebook.

Антон брав участь в бойових діях на східному напрямку. Локацію автор допису не назвав, але пояснив, що на цій ділянці фронту тривають запеклі бої.

"В самому пеклі, аби потрапити в рай", – зазначив він.

Зі слів Козінчука, Антон був "тонко людиною з душевним рівнем організації. Він, як справжній патріот та громадянин, не зміг лишитися осторонь і далі жити, коли у країну вторглися російські загарбники.

Психолог розповів, що в Антона було звичайне життя. Він проживав зі своєю дівчиною у Києві, працював, виступав в аматорському театрі.

Козінчук похвалив рівень професійних навичок захисника. Він пояснив, що Антон Прасоленко військовій справі навчався з нуля.

"Але снаряд і уламки не питають, наскільки ти хороший чи не сильно", – додав психолог.

Фокус 30 березня повідомляв, що у Бахмуті загинув Євген Гулевич, український дослідник та культуролог. З кінця грудня 2022 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти, а днями родичі захисника отримали звістку про його смерть.

Також під час боїв поблизу Бахмута загинув Орест Кінаш, офіцер 53-ї окремої механізованої бригади. До війни його знали як відомого альпініста та громадського діяча. До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року Кінаш також документував воєнні злочини росіян на Донбасі. З початком великої війни приєднався до лав Збройних сил України.

Також 26 березня стало відомо, що біля Бахмута у боях з російськими загарбниками загинув український журналіст Олександр Цахнів. Він обороняв свою батьківщину від російської агресії, але отримав несумісне з життям поранення.