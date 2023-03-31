Під Бахмутом загинув український альпініст та громадський діяч Орест Кінаш

Відомо, що Орест Кінаш був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади. Загинув у бою з окупантами під Бахмутом.

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У бою за Бахмут загинув інструктор з альпінізму та гірського туризму, громадський діяч Орест Кінаш. Про це повідомили на Facebook-сторінці Туристично-інформаційного центру Captain Dzembronia учора, 30 березня.

Він був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

"На жаль, Ореста не стало. І це велика втрата для всієї української спільноти мандрівників. Орест був гідною людиною. Він гідний того, щоб колись, на території звільненого від росіян Кавказу, один із цих піків, названих на честь тиранів перейменували на Пік Кінаша. І тоді, піднявшись на гору, розгорнувши синьо-жовтий прапор, українські альпіністи скажуть: "Все нормально, Оресте. Все нормально", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ореста Кінаша

З 2013 року Орест Кінаш професійно зайнявся альпінізмом, став інструктором у цій сфері, готував та водив людей на гори Кавказу, Киргизстану та Карпат.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кінаш документував воєнні злочини росіян на Донбасі. З початком великої війни приєднався до ЗСУ.

Два тижні тому отримав осколкове поранення, проте відмовився від госпіталізації та погодився лише на десять днів взяти звільнення. Потім одразу ж повернувся на передову і загинув там першого ж дня.

Учора, 30 березня стало відомо, що у боях за Бахмут загинув відомий український культуролог та дослідник Євген Гулевич.

13 березня там же, під Бахмутом, загинув оператор "Суспільного" Олексій Ольховик.

29 березня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що співвідношення втрат у певні дні досягає 1 до 10 убитими. Тобто росіяни несуть у 10 разів більші втрати.