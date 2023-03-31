Под Бахмутом погиб украинский альпинист и общественный деятель Орест Кинаш

Известно, что Орест Кинаш был офицером 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб в бою с оккупантами под Бахмутом.

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В бою за Бахмут погиб инструктор по альпинизму и горному туризму, общественній деятель Орест Кинаш. Об этом сообщили на Facebook-странице Туристическо-информационного центра Captain Dzembronia вчера, 30 марта.

Он был офицером 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, Ореста не стало. И это большая потеря для всего украинского сообщества путешественников. Орест был достойным человеком. Он достоин того, чтобы когда-то, на территории освобожденного от россиян Кавказа один из этих пиков, названных в честь тиранов переименовать в Пик Кинаша. И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтое знамя, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально", – говорится в сообщении.

Что известно об Оресте Кинаше

С 2013 года Орест Кинаш профессионально занялся альпинизмом, стал инструктором в этой сфере, готовил и водил людей на горы Кавказа, Кыргызстана и Карпат.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Кинаш документировал военные преступлений россиян на Донбассе. С началом большой войны присоединился к ВСУ.

Две недели назад получил осколочное ранение, однако отказался от госпитализации и согласился только на десять дней взять увольнение. Потом сразу же вернулся на передовую и погиб там в первый же день.

Вчера, 30 марта стало известно, что в боях за Бахмут погиб известный украинский культуролог и исследователь Евгений Гулевич.

13 марта там же, под Бахмутом погиб оператор "Суспільного" Алексей Ольховик.

29 марта замминистра обороны Анна Маляр заявила, что соотношение потерь в определенные дни достигает 1 к 10 убитыми. То есть россияне несут потери в 10 раз больше.