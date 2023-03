В Бахмуте погиб известный украинский культуролог и исследователь Евгений Гулевич

С конца декабря 2022 года военнослужащий считался пропавшим без вести, а на днях родственники получили похоронку.

В четверг, 30 марта, появилось подтверждение о том, что в боях под Бахмутом погиб известный культуролог и исследователь Евгений Гулевич. Пост опубликован на странице музыканта Юрия Хвостова в Facebook.

"С вчера мы можем говорить об этом как о факте, имея официальное подтверждение. До сих пор сохранялась крохотная, но цепляющая надежда, что страшное известие "пропал без вести при выполнении боевого задания", которое поступило нам в начале этого года, не окончательное", — говорится в публикации.

Кто такой Евгений Гулевич?

Евгений Гулевич — автор культурологических, критических и искусствоведческих материалов, был главным редактора издания "Мировой атлас уличного искусства и граффити". Он также перевел с английского роман Рэя Брэдбери "Something Wicked This Way Comes".

Гулевич ушел на войну добровольцем, а во время своего последнего приезда с фронта успел увидеться с друзьями и родными и дать несколько интервью.

"Во время войны гигантской лавиной происходит то, что западает в память беспричинно, то есть само по себе, и вместе с тем то, что проверяет большим камертоном общего внимания личную, такую разную память <…> Даже с одной сцены боя два человека будут помнить разное. Нужно говорить, чтобы прийти к согласию. Нужно не говорить, чтобы услышать. Память действует самовольно, независимо от того, что мы делаем"", — говорил он в одном из интервью.

Культуролог Евгений Гулевич Фото: Facebook Культуролог Евгений Гулевич Культуролог Евгений Гулевич Фото: Facebook Культуролог Евгений Гулевич

Напомним, что украинские пограничники ликвидировали две группы ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Защитники Украины с помощью мин остановили первую группу у линии соприкосновения, еще один отряд боевиков ликвидировали в пригородной застройке.

Полковник Евгений Межевикин сообщил о том, что противник исчерпал все свои резервы под Бахмутом.