У Бахмуті загинув відомий український культуролог та дослідник Євген Гулевич

З кінця грудня 2022 року воєннослужбовець вважався зниклим безвісти, а днями родичі отримали похоронку.

Related video

У четвер, 30 березня, з'явилося підтвердження про те, що у боях під Бахмутом загинув відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич. Пост опублікований на сторінці музиканта Юрія Хвостова в Facebook.

З кінця грудня 2022 року воєннослужбовець вважався зниклим безвісти, а днями родичам прийшла похоронка.

"З вчора ми можемо говорити про це як про факт, мавши офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна звістка "зник безвісти при виконанні бойового завдання", що надійшла нам на початку цього року, не остаточна", — йдеться у публікації.

Хто такий Євген Гулевич

Євген Гулевич — автор культурологічних, критичних та мистецтвознавчих матеріалів, був головним редактором видання "Світовий атлас вуличного мистецтва та графіті". Він також переклав з англійської роман Рея Бредбері "Something Wicked This Way Comes".

Гулевич пішов на війну добровольцем, а під час свого останнього приїзду з фронту встиг побачитися з друзями та рідними та дати кілька інтерв'ю.

"Під час війни гігантичною лавиною коїться те, що западає в пам'ять безпричинно, тобто саме собою, і разом з тим те, що вивіряє великим камертоном спільної уваги особисту, таку різну пам'ять. <…> Навіть з одної сцени бою двоє інтенсивно пам'ятатимуть різне. Треба говорити, щоб дійти згоди. Треба не говорити, щоб почути. Пам'ять діється власновільно, незалежно від того, що ми робимо", — писав вiн.

Культуролог Євген Гулевич Фото: Facebook Культуролог Євген Гулевич Культуролог Євген Гулевич Фото: Facebook Культуролог Євген Гулевич

Нагадаємо, що українські прикордонники ліквідували дві групи ПВК "Вагнер" у районі Бахмута. Захисники України за допомогою мін зупинили першу групу біля лiнiї зіткнення, ще один загін бойовиків ліквідували у приміській забудові.

Полковник Євген Межевікін повідомив про те, що супротивник вичерпав усі свої резерви під Бахмутом.