"Вже в тих бійницях інші стяги": Залужний вшанував пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

До дня народження Героя України Дмитра Коцюбайла у Донецькій області відкрили стелу на його честь. В окремому батальйоні "Вовки Да Вінчі" пояснили, що саме там Дмитро воював проти російського загарбника з 2014 року до 2023 року. Ексголовком ЗСУ написав про воїна щемливий допис.

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У п'ятницю, 1 листопада, командиру батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитру Коцюбайло, який загинув у битві за Бахмут 7 березня 2023 року, мало виповнитися 29 років. Посол України у Великій Британії й колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зворушливо вшанував пам'ять Героя України у день його народження.

"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести.

Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,

на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.

І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.

І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.

Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,

хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…

Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.

Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.

І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…

Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.

Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа.

Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.

Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби.

З днем народження, Дмитро", — написав Залужний.

Крім того, ексголовнокомандувач ЗСУ поділився спільною світлиною із загиблим воїном.

Валерій Залужний і Дмитро Коцюбайло Фото: Валерій Залужний / Facebook

1 листопада окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" повідомив про відкриття на Донеччині стели на честь легендарного командира та провідника Дмитра Коцюбайла. Її створив український художник Саша Ком'яхов.

"Встановлення цього меморіалу саме в цьому регіоні має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російського загарбника з 2014 року до 2023 року, коли героїчно загинув, захищаючи Україну", — йдеться у повідомленні батальйону.

На Донеччині відкрили стелу на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Фото: Окремий батальйон Вовки Да Вінчі На Донеччині відкрили стелу на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Фото: Окремий батальйон Вовки Да Вінчі

Нагадаємо, 1 листопада Бурштинська міська рада повідомила про смерть молодшого брата Дмитра Коцюбайла. Івану було 27 років.

12 вересня стало відомо, що молодша сестра Дмитра Коцюбайла, Олександра, підписала контракт з окремим штурмовим батальйоном "Вовки да Вінчі".