"Коцюбайло знову в підрозділі": молодша сестра "Да Вінчі" підписала контракт із ЗСУ (фото)

Олександра Коцюбайло служитиме у штурмовому батальйоні, який створив легендарний "Да Вінчі".

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Молодша сестра Дмитра Коцюбайла, Олександра, підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата, "Вовки Да Вінчі". Про це повідомила журналістка видання "Цензор" Віолетта Кірток.

Начальник штабу та командир першої окремої штурмової бригади, зазначила вона, зробили все, щоби дівчина стала в стрій того самого батальйону, який створив Дмитро, і командуючи яким, загинув.

"Ну, що ж. Коцюбайло знову в підрозділі", — написала журналістка.

Олександра Коцюбайло Фото: Violetta Kirtoka

Також вона виклала фото, на якому сестра Дмитра їде у потязі одягнена у військовий однострій.

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом Донецької області. Він зазнав осколкового поранення в шию і медики виявилися безсилими. Герою України було 27 років.

10 березня в Києві відбулося прощання з легендарним "Да Вінчі" і туди прийшли сотні містян, а також президент Володимир Зеленський.

Уночі 20 червня 2024 року був влаштований погром на могилах трьох загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") і Павла Петриченка. Того ж дня міська прокуратура заявила про затримання 60-річної жінки, яку підозрюють у нарузі над могилами військових. Слідство вважало, що у затриманої розлади психічного здоров’я.

Варто нагадати, що у січні 2024 року Сергій Філімонов, керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова, рота "Гонор" і окремі групи бійців штурмового батальйону "Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла перевелися до 59-ї ОМПБр, створивши там батальон ім. Дмитра Коцюбайла. Водночас 67 ОМБР "ДУК" продовжив виконувати бойові завдання під командуванням заступника "Да Вінчі" майора Юрія Капустяка. Тобто є два окремі батальони ім. Дмитра Коцюбайла.