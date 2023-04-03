Вперше читала "Отче наш": наречена "Да Вінчі" розповіла про його останні хвилини життя (відео)

За словами коханої загиблого Героя України парамедика Аліни Михайлової, коли вона виїхала на екстрений виклик до "трьохсотого", то відчувала серцем, що пораненим був саме він.

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Наречена загиблого героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла парамедик Аліна Михайлова розповіла про його останні хвилини життя, які він провів на її руках, стікаючи кров'ю від тяжкого поранення. Про це вона розповіла 2 квітня в інтерв'ю Front 18.

Останні миті життя коханого Аліна провела у жаху та безпорадності, розуміючи, що не зможе допомогти йому, оскільки його поранення не дозволяло приєднати його до кисню.

За словами дівчини, приблизно за 30 хвилин до російського обстрілу Коцюбайло написав їй СМС, у якому питав, як у неї справи, чи все нормально. Тоді Аліна попросила його бути обережним.

Зі сльозами на очах Михайлова розповіла, що саме того дня її екстрено викликали для порятунку пораненого бійця ЗСУ, і її мучило важке передчуття, що саме цей солдат виявиться її коханою людиною.

"Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу... У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (товариша по службі Дмитра — ред.). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він був повністю непритомний", — поділилася вона подробицями.

Аліна швидко взяла в себе в руки і зрозуміла, що має зробити все, щоб врятувати кохану людину. За кілька хвилин вона намагалася вивести показники пульсу та тиску пораненого на монітор. За її словами, анастезіолог намагалася її заспокоїти, але вона ніяк не могла зупинити тремтіння в руках.

"І ми підключаємо цей монітор — а там нуль показників. Я на нього дивлюся, кажу: "Маріку, робіть що-небудь!", — розповіла вона.

За її словами, команда медиків робила все можливе, щоб врятувати життя Дмитра, вони намагалися застосовувати кисневий мішок, але в польових умовах та з травмою трахеї приєднання пораненого бійця до кисню виявилося неможливим. Тоді, за її словами, вона вперше читала молитву "Отче наш" та намагалася витирати кров, якої було дуже багато.

"Я просила Бога, щоб він жив, навіть якби залишився інвалідом і втратив пам'ять. Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", — сказала Михайлова.

Про трагічну смерть командира 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" стало відомо 7 березня. Да Вінчі загинув через тяжке уламкове поранення в шию під Бахмутом. Коцюбайло був нагороджений найвищою державною відзнакою — званням Героя України.

Наступного дня українські журналісти Костянтин та Влада Ліберови показали останні архівні фотографії загиблого під Бахмутом Дмитра Коцюбайла.