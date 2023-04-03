Впервые читала "Отче наш": невеста "Да Винчи" рассказала о его последних минутах жизни (видео)

По словам возлюбленной погибшего Героя Украины парамедика Алины Михайловой, когда она ехала на экстренный вызов к "трехсотому", то чувствовала сердцем, что ранен именно он.

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Невеста погибшего героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло парамедик Алина Михайлова рассказала о его последних минутах жизни, которые он провел на ее руках, истекая кровью от тяжелого ранения. Об этом она рассказала 2 апреля в интервью для Front 18.

Последние мгновения жизни любимого Алина провела в ужасе и беспомощности, понимая, что не сможет помочь ему, поскольку его ранение не позволяло подсоединить его к кислороду.

По словам девушки, приблизительно за 30 минут до российского обстрела Коцюбайло написал ей СМС, в котором спрашивал, как у нее дела и все ли нормально. Тогда Алина попросила его быть осторожным.

Со слезами на глазах Михайлова рассказала, что именно в тот день ее экстренно вызвали для спасения раненого бойца и ее терзало тяжелое предчувствие, что именно этот раненый солдат окажется ее любимым человеком.

"Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу… У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (сослуживца Дмитрия — ред.). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания", – поделилась она подробностями.

Алина быстро взяла в себя в руки и поняла, что должна сделать все, чтобы спасти любимого человека. Через несколько мгновений она пыталась вывести показатели пульса и давления раненого на монитор. По ее словам, анастезиолог пыталась ее успокоить, но она никак не могла остановить дрожь в руках.

"И мы подключаем этот монитор – а там ноль показателей. Я на него смотрю, говорю: "Марик, делайте что-нибудь!" Он его заинтубировал и не мог подключить кислород, потому что у него была разорванная трахея", – поделилась горькими воспоминаниями девушка.

По ее словам, команда медиков делала все возможное, чтобы спасти жизнь Дмитрия, они пытались применять кислородный мешок, но в полевых условиях и с травмой трахеи подсоединение раненого бойца к кислороду оказалось невозможным. Тогда, по ее словам, она впервые читала молитву "Отче наш" и пыталась вытирать кровь, которой было очень много.

"Я просила Бога. чтобы он жил, даже если бы остался инвалидом и потерял память. Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – сказала Михайлова.

О трагической смерти командира 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" стало известно 7 марта. да Винчи погиб из-за тяжелого осколочного ранения в шею под Бахмутом. Коцюбайло был награжден высшей государственной наградой — званием Героя Украины.

На следующий день украинские журналисты Константин и Влада Либеровы показали последние архивные фотографии погибшего под Бахмутом Дмитрия Коцюбайло.