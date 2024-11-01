Помер молодший брат Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Іван, — міськрада (фото)

Івану Коцюбайлу як і "Да Вінчі" було 27 років. Він мав групу інвалідності.

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На Івано-Франківщині пішов з життя молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Іван. Про це повідомила Бурштинська міська рада.

"Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла. Напередодні його дня народження пішов у засвіти його молодший брат Іван. Бурштинська міська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким. Нехай душа Івана знайде вічний спокій, а Господь дарує родині силу й підтримку у цей тяжкий час", — йдеться в повідомленні.

Івану Коцюбайлу як і "Да Вінчі" було 27 років. Він мав групу інвалідності. До цього хлопцеві кілька разів намагалися вручити повістку в армію.

Нагадаємо, 7 березня 2023 року у боях за Україну загинув воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Причиною смерті Героя стало осколкове поранення у шию. Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом на Донеччині.

Також повідомлялося, що молодша сестра Дмитра Коцюбайла, Олександра, підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата, "Вовки Да Вінчі". Начальник штабу та командир першої окремої штурмової бригади зазначила, вона зробила все, щоби дівчина стала в стрій того самого батальйону, який створив Дмитро, і командуючи яким, загинув.