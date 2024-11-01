Умер младший брат Михаила Коцюбайло "Да Винчи" Иван, — горсовет (фото)

Ивану Коцюбайло как и "Да Винчи" было 27 лет. Он имел группу инвалидности.

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На Ивано-Франковщине ушел из жизни младший брат Героя Украины Михаила Коцюбайло "Да Винчи" Иван. Об этом сообщил Бурштынский городской совет.

"Опять страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Накануне его дня рождения ушел в мир иной его младший брат Иван. Бурштынский городской совет выражает искренние соболезнования семье и близким. Пусть душа Ивана найдет вечный покой, а Господь дарует семье силу и поддержку в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

Ивану Коцюбайло как и "Да Винчи" было 27 лет. Он имел группу инвалидности. До этого парню несколько раз пытались вручить повестку в армию.

Напомним, 7 марта 2023 года в боях за Украину погиб воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Причиной смерти Героя стало осколочное ранение в шею. Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области.

Также сообщалось, что младшая сестра Дмитрия Коцюбайло, Александра, подписала контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата, "Волки Да Винчи". Начальник штаба и командир первой отдельной штурмовой бригады, отметила она, сделали все, чтобы девушка стала в строй того самого батальона, который создал Дмитрий, и командуя которым, погиб.