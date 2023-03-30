Украинские пограничники уничтожили две группы "вагнеровцев" в районе Бахмута (фото)

Первую группу украинские бойцы остановили минами на подходе к линии соприкосновения, а второй отряд боевиков был ликвидирован в пригородной застройке, рассказали в ГПСУ.

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Пограничные подразделения Сил обороны ликвидировали в Бахмуте две группы боевиков из ЧВК "Вагнер". Об этом рассказали в Государственной пограничной службе 30 марта.

Сообщается, что первую группу украинские минометчики уничтожили с помощью предоставленных аэроразведкой данных. Удар бойцов Сил обороны остановил оккупантов на подходе к линии соприкосновения.

Второй отряд "вагнеровцев" украинские пограничники уничтожили в ближайшем бою в районе пригородной застройки. Ликвидировать оккупантов удалось с помощью гранатометов и стрелкового оружия.

Таким образом ВС РФ потеряли 14 людей: 6 убитыми и 8 ранеными.

Напомним, 29 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска теряют в среднем 500 убитых или раненых ежедневно на Бахмутском направлении. По его словам, ситуация вблизи города подрывает наступательные возможности ВС РФ.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Украине крайне важно не выводить ВСУ из Бахмута, потому что захват города будет выгоден президенту РФ Владимиру Путину. Он попытался бы "продать" западным союзникам Украины, общественности России, а также Китаю с Ираном свой "успех".

28 марта спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что количество боестолкновений в направлении Бахмута за последние дни уменьшилось. Однако более низкая активность оккупантов может быть связанна с их перегруппировкой.