Під Бахмутом загинув оператор "Суспільного" Олексій Ольховик

Олексій приєднався до однієї з бригад столичної тероборони із початком повномасштабного вторгнення РФ. Згодом його відправили на фронт до Донецької області. У нього залишилася дочка Єва, якій ще нема року.

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Військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик загинув 13 березня на Донеччині в місті Бахмут. Про це повідомила дружина військового.

Колега Олексія, журналістка Анастасія Жук розповіла, що його першим військовим відрядженням у 2020 році був саме Бахмут.

"Наше перше відрядження на війну було в Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну за часів ООС, ти б напевно, і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді", — написала вона.

Олексій приєднався до однієї з бригад столичної тероборони із початком повномасштабного вторгнення РФ. Згодом його відправили на фронт у Донецьку область.

Герой залишив доньку Єву, якій ще немає року.

За даними ІМІ, Олексій Ольховик став 49-м медійником, який загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії. З них вісім — при виконанні журналістської діяльності, 41 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів під час виконання журналістських обов'язків.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, стало відомо, що загинув під Бахмутом український легкоатлет Роман Поліщук.

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо про загибель учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. За даними голови Кам'янець-Подільської районної ради Михайла Семашкевича, артист пішов із життя у російському полоні.

10 березня, 241 бригада територіальної оборони Києва повідомила про загибель у Бахмуті батька та сина — Олега та Микити Хомюків. До того як вирушити до Донецької області, захисники брали участь у звільненні Київської, Харківської та Херсонської областей.

7 березня правозахисник Масі Найєм повідомив, що у бою з російськими окупантами загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

22 лютого стало відомо про смерть командира 1-го батальйону полку "Азов" та захисника "Азовсталі" Олега Мудрака, який раніше провів шість місяців у полоні у російських окупантів.