На войне с Россией погиб актер Антон Прасоленко

Театральный актер погиб в ожесточенных боях на восточном направлении.

Related video

Актер Антон Прасоленко скончался в больнице от полученных ранений. О смерти сообщил 31 марта психолог Андрей Козинчук в Facebook.

Антон участвовал в боевых действиях на восточном направлении. Локацию автор сообщения не назвал, но объяснил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

"В самом аду, чтобы попасть в рай", – отметил он.

По словам Козинчука, Антон был "тонким человеком с душевным уровнем организации. Он как настоящий патриот и гражданин не смог остаться в стороне и дальше жить, когда в страну вторглись российские захватчики.

Психолог рассказал, что у Антона была обычная жизнь. Он проживал со своей девушкой в Киеве, работал, выступал в любительском театре.

Козинчук похвалил уровень профессиональных навыков защитника. Он объяснил, что Антон Прасоленко военному делу учился с нуля.

"Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно", – добавил психолог.

Фокус 30 марта сообщал, что в Бахмуте погиб Евгений Гулевич, украинский исследователь и культуролог. С конца декабря 2022 года военнослужащий считался пропавшим без вести, а на днях родственники защитника получили известие о его смерти.

Также во время боев близ Бахмута погиб Орест Кинаш, офицер 53-й отдельной механизированной бригады. До войны его знали как известного альпиниста и общественного деятеля. До начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 году Кинаш также документировал военные преступления россиян на Донбассе. С началом Великой войны присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Также 26 марта стало известно, что у Бахмута в боях с российскими захватчиками погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он защищал свою родину от российской агрессии, но получил несовместимое с жизнью ранение.