Только в одном случае. Зеленский назвал условие, при котором ВСУ выйдут из Бахмута (видео)

По словам президента, если будет момент еще более горячих событий и опасность для личного состава из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения.

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Ситуация в Бахмуте сложная, но враг не контролирует город. Главная задача — сохранить личный состав, если он будет под критической угрозой — будут решения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве сегодня, 5 апреля.

По его словам, именно в Бахмуте Украина расходует самое большое количество оружия, ситуация сложная и переменчивая.

"То мы идем вперед, то мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодняшний день", — сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос Бахмута контролирует генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, и есть цель удержать город, но основная — сохранить личный состав.

Зеленский назвал условие, при котором ВСУ выйдут из Бахмута

"Безусловно, для него главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", — подчеркнул Зеленский.

4 апреля украинские бойцы показали видео боев в частном секторе Бахмута. Каждый день боевые действия постоянно продолжаются в гражданской застройке.

В этот же день, 4 апреля стало известно, что в бою за Бахмут погиб известный диджей из Херсона Андрей "Меха" Мехряков.

Сегодня, 5 апреля, в Пентагоне заявили, что украинские военные крепко держат оборону города, а российские оккупанты несут опустошительные потери.