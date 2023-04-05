"Под страхом быть расстрелянными своими": Маляр рассказала о тактике атак РФ на Донбассе

По словам замминистра обороны, эпицентром боевых действий остается Восток, куда Кремль отправляет не только завербованных зэков ЧВК "Вагнер", но и профессиональные подразделения.

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Замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, какая ситуация на фронте по состоянию на вечер среды, 5 апреля. Об этом она написала в собственном Telegram-канале.

По ее словам официальная сводка от Генштаба напоминает вчерашний день, но это нормально. За повторяющимися фразами стоят активные действия наших военных, а также круглосуточная работа штабов.

"Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском", — отметила Анна Маляр.

Российским оккупантам не удается достигнуть своей цели в районе Лимана. Также замечено, что несмотря на все попытки штурма поблизости Марьинки и Авдеевки, ВС РФ несут колоссальные потери и не могут там укрепиться.

Вооруженные силы Украины, как подметила Анна Маляр, ежедневно отбивают десятки атак на поле боя.

"Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только заключенных Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", — подметила далее замминистра обороны.

Украинская сторона полностью контролирует ситуацию, а командование регулярно оценивает оперативную обстановку на фронте и принимает соответствующие решения, исходят из ситуации.

Сводка Генштаба за 5 апреля: что известно

Полномасштабная война в Украине длится уже 346 дней и ВСУ продолжают держать оборону на многих участках фронта. Противник в течении суток нанес 3 ракетных и 21 авиационный удары по территории Украины. Также, 35 раз с систем РСЗО были обстреляны позиции наших военных. По всей стране высокая вероятность массированных ракетных ударов.

Основные усилия ВС РФ бросает на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления, где в течении 5 апреля было отбито свыше 40 атак.

"Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, проходят рейдовые меры вооруженных сил российской федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента", — отмечают в Генштабе.

В первую очередь проверяют тех граждан, которые осуществляют телефонные звонки на территорию подконтрольную Украине.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ выйдут из Бахмута. По словам главы государства, если будет момент еще более горячих событий и опасность для личного состава из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения.