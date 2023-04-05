Пожар в здании Минобороны РФ спровоцировал чайник, — росСМИ

Площадь, охваченная огнем, составила 60 кв. метров. Источник возгорания находился в кабинете на третьем этаже.

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Причиной пожара 5 апреля в здании Министерства обороны России стал чайник. Об этом сообщили в российском медиа ТАСС.

Уже известно, что огонь возник на третьем этаже здания и охватил 60 кв. метров. Оттуда были эвакуированы работники административных подразделений Минобороны, после чего пожар был ликвидирован.

Ранее в российских экстренных службах сообщали, что причиной возгорания стал "аварийный режим электросети".

Напомним, 5 апреля заместитель главы Минобороны Украины заявила, что Россия стремится захватить Бахмут и использует для этого профессиональные подразделения. По ее словам, российские захватчики выполняют задачи из-за страха казни.

Также 5 апреля Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с лидером страны-агрессорки Владимиром Путиным. Спускаясь с самолета, политик пошутил об отсутствии у России золотых резервов.

5 апреля немецкие журналисты сообщили о задержании в Испании россиян и украинцев. По версии следствия, они перевозили технику для кабин военных самолетов. Испанцы выяснили, что подозреваемые поставляли детали производству в Москве.

Ранее, 4 апреля, представитель ГУР назвал ответственного за убийство российского пропагандиста Владлена Татарского. На руках виновного в гибели военкора, по его словам, кровь сотни тысяч россиян.