Контрабанда военного оборудования в Россию: в Испании арестованы украинцы и россияне

По информации журналистов, злоумышленники использовали сложную систему таможенной документации. По отчетностям, товары отправлялись в страны, на которые еще не было наложено эмбарго. На же деле все оборудование шло в Россию.

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Власти Испании задержали россиян и украинцев по подозрению в контрабанде авиационного оборудования. Об этом сообщает "Немецкая волна".

По информации журналистов, подозреваемые действовали в обход санкций и намеревались перевезти технику для кабин военных самолетов.

По данным испанских правоохранителей, сеть контрабандных поставок оборудования, которое использовалось на производстве в Москве, организовали украинец и россиянин. Для этой цели использовалась "сложная система международной таможенной документации", в отчетностях сообщалось, что товары отправляются в страны, на которые еще не было наложено эмбарго, на деле же все оборудование шло в Россию.

Кабина Су-27

Одному из подозреваемых суд отказал в возможности выйти под залог до суда.

Ранее Фокус разбирался в том, как кто помогает Ирану поставлять вооружение России. Несмотря на масштабные санкции, которые действуют в отношении Ирана, власти страны имеют возможность поставлять дроны-камикадзе Shahed-136 в РФ. Тегеран обходит санкции путем контрабанды и серого импорта.

Напомним, что в Одессе раскрыли схему сокрытия товаров от растаможки. Был обнаружен элитный автотранспорт, техника, алкоголь и продукты длительного хранения на сумму по меньшей мере 47 млн грн. В дальнейшем, после реализации всего товара, вырученные средства пополнят госказну.