Контрабанда військового обладнання до Росії: в Іспанії заарештовано українців та росіян

За інформацією журналістів, зловмисники використали складну систему митної документації. За звітностями, товари вирушали до країн, на які ще не було накладено ембарго. Насправді ж все обладнання йшло до Росії.

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Влада Іспанії затримала росіян та українців за підозрою в контрабанді авіаційного обладнання. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

За інформацією журналістів, підозрювані діяли в обхід санкцій та перевозили техніку для кабін військових літаків.

За даними іспанських правоохоронців, мережу контрабандних поставок обладнання, яке використовувалося на виробництві у Москві, організували українець та росіянин. Для цієї мети використовувалася "складна система міжнародної митної документації", у звітностях повідомлялося, що товари відправляються до країн, на які ще не було накладено ембарго, тоді як насправді все обладнання йшло в Росію.

Кабіна Су-27

Одному із підозрюваних суд відмовив у можливості вийти під заставу до суду.

Раніше Фокус розбирався в тому, як хтось допомагає Ірану постачати озброєння Росії. Незважаючи на масштабні санкції, які діють щодо Ірану, влада країни має можливість постачати дрони-камікадзе Shahed-136 до РФ. Тегеран обходить санкції шляхом контрабанди та сірого імпорту.

Нагадаємо, що в Одесі розкрили схему приховування товарів від розмитнення. Було виявлено елітний автотранспорт, техніка, алкоголь та продукти тривалого зберігання на суму щонайменше 47 млн грн. Надалі після реалізації всього товару виручені кошти поповнять держскарбницю.