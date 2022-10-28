Контрабанда, серый импорт, Пекин: кто помогает Ирану поставлять вооружение России

Санкции, наложенные на Иран, не исключили возможности поставок России иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые активно используются для атак на объекты украинской инфраструктуры. Каким образом Ирану удается обходить санкции.

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Жесткие санкции, которыми уже более 40 лет Запад пытается обуздать Иран, не охладили воинственные настроения иранского режима. В недавнем обзоре Фокуса "Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в РФ" Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста, объясняет, что суровый санкционный режим лишь ограничил возможности оборонной программы Ирана и затормозил ее развитие, но не уничтожил. Ведь Иран нашел возможность покупать нужные комплектующие на черном рынке, сумел вырастить своих специалистов по вооружению и, заручившись поддержкой Пекина, не прекращает производство оружия.

То, что иранская сторона не признает поставку оружия России, собеседница Фокуса объясняет противоречием таких действий с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая направлена на ограничение ядерной программы Ирана. Этот документ, принятый в 2015 году, в частности, содержит график международных инспекций выполнения ядерной программы и основания для снятия санкций ООН с Ирана.

"Тегеран нарушает резолюцию ООН не впервые — Иран поставлял вооружение хуситам в Йемене, ХАМАС и другим иранским прокси (террористическим группировкам), а в дальнейшем оно использовалось для атак на Израиль, Саудовскую Аравию, Ирак и Ливан", — добавляет Загребельская.

То есть, как ни парадоксально, страна, против которой несколько десятилетий действуют жесткие финансовые и другие санкции, входящая вместе с Северной Кореей в черный список FATF (группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), умудряется годами поставлять свое оружие и получать за него оплату. Как объясняет Агия Загребельская, продавая оружие, Иран принимает альтернативные форм оплаты — от валют государств, которые не присоединились к санкциям, до криптовалют. А для доставки грузов используется иранский транспорт или логистика покупателя.

Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future называет следующие три главные механизма, которые позволяют Ирану торговать оружием:

бартер или взаимозачеты, хорошо знакомые украинцам по опыту 90-х годов

другие валюты, кроме доллара США, а также системы учета и проведения платежей, кроме SWIFT, которые не могут контролировать в США. В их числе — активно работающая в юго-восточной Азии китайская система.

криптовалюты, которые также можно использовать без контроля со стороны стран, применяющих санкции.

Напомним, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года российские СМИ сообщали, что Иран и Россия работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход SWIFT. Ведь Иран полностью лишили SWIFT в 2012 году из-за попыток применения ядерных технологий в военных целях, а в России от SWIFT отключили ряд банков.

"Страны используют много механизмов для избежание санкций, — обобщает в комментарии Фокусу политолог Виктор Таран. – Например, для обхода нефтяного эмбарго России, которое Запад вводит с декабря 2022 года, уже готовится серый танкерный флот. А найти варианты серых схем расчетов двум тоталитарным государствам, где отсутствует контроль за бюджетом, и вовсе не представляет большой сложности. Здесь могут использоваться и наличные деньги, и криптовалюты и др.".

Кроме проведения расчетов за вооружение, также удивляет то, что Иран, находясь под санкциями, продолжает находить доступ к технологиям и комплектующим, которые необходимы для производства дронов, баллистических ракет и другого вооружения. Однако, как уточняет Анатолий Амелин, электронику и другие запрещенные товары в обход контроля США могут ввозить в Иран в качестве серого импорта или контрабанды. Обычно стоимость такого серого импорта на 15-20% выше, чем у легальных поставок.

То есть, обходить санкции Ирану помогают следующие факторы:

альтернативные формы расчетов, которые не контролируют страны, поддерживающие санкции

серый импорт и контрабанда запрещенных комплектующих

Благоприятствование со стороны Китая

Подробнее о реакции мирового сообщества на поставки иранского оружия России и возможных мерах воздействия на Иран читайте в обзоре Фокуса "Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в РФ".

Ранее Фокус рассказывал, о ликвидации пожара после удара дроном-камикадзе Shahed-136 по объекту критической инфраструктуры в Киеве в ночь на 27 октября.