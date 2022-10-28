Контрабанда, сірий імпорт, Пекін: хто допомагає Ірану постачати озброєння Росії

Санкції, накладені на Іран, не унеможливили постачання Росії іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які активно використовуються для атак на об'єкти української інфраструктури. Як Ірану вдається обходити санкції.

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Жорсткі санкції, якими вже понад 40 років Захід намагається приборкати Іран, не охолодили войовничі настрої іранського режиму. У нещодавньому огляді Фокусу "Заглушити "мопеди". Чи вдасться Заходу зупинити постачання іранського озброєння до РФ" Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту, пояснює, що суворий режим санкцій лише обмежив можливості оборонної програми Ірану та загальмував її розвиток, але не знищив. Адже Іран знайшов можливість купувати потрібні комплектуючі на чорному ринку, зумів виростити своїх фахівців з озброєння та, заручившись підтримкою Пекіна, не припиняє виробництво зброї.

Те, що іранська сторона не визнає постачання зброї Росії, співрозмовниця Фокусу пояснює протиріччям таких дій з Резолюцією Ради Безпеки ООН 2231, яка спрямована на обмеження ядерної програми Ірану. Цей документ, ухвалений у 2015 році, зокрема, містить графік міжнародних інспекцій виконання ядерної програми та підстави для зняття санкцій ООН з Ірану.

"Тегеран порушує резолюцію ООН не вперше — Іран постачав озброєння хуситам у Ємені, ХАМАС та іншим іранським проксі (терористичним угрупованням), а надалі воно використовувалося для атак на Ізраїль, Саудівську Аравію, Ірак і Ліван", — додає Загребельська.

Тобто, як не парадоксально, країна, проти якої кілька десятиліть діють жорсткі фінансові й інші санкції, що входить разом із Північною Кореєю до чорного списку FATF (групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), примудряється роками постачати свою зброю та отримувати за неї оплату. Як пояснює Агія Загребельська, продаючи зброю, Іран отримує альтернативні форми оплати — від валют держав, які не приєдналися до санкцій, до криптовалют. А для доставки вантажів використовується іранський транспорт чи логістика покупця.

Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future називає такі три головні механізми, які дозволяють Ірану торгувати зброєю:

бартер чи взаємозаліки, добре знайомі українцям за досвідом 90-х років;

інші валюти, крім долара США, а також системи обліку та проведення платежів, крім SWIFT, які не можуть контролювати США. Серед них — китайська система, що активно працює в південно-східній Азії;

криптовалюти, які можна використовувати без контролю з боку країн, що застосовують санкції.

Нагадаємо, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в березні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що Іран і Росія працюють над об'єднанням систем передавання фінансових повідомлень в обхід SWIFT. Адже Іран повністю позбавили SWIFT у 2012 році через спроби застосування ядерних технологій у воєнних цілях, а в Росії від SWIFT відключили низку банків.

"Країни використовують багато механізмів для уникнення санкцій, — узагальнює у коментарі Фокусу політолог Віктор Таран. — Наприклад, для обходу нафтового ембарго Росії, яке Захід запроваджує з грудня 2022 року, вже готується сірий танкерний флот. А знайти варіанти сірих схем розрахунків двом тоталітарним державам, де відсутній контроль за бюджетом, взагалі не становить великої складності. Тут можуть використовуватися і готівка, і криптовалюти й інше".

Крім проведення розрахунків за озброєння, також дивує те, що Іран, перебуваючи під санкціями, продовжує знаходити доступ до технологій і комплектуючих, які необхідні для виробництва дронів, балістичних ракет та іншого озброєння. Однак, як уточнює Анатолій Амелін, електроніку й інші заборонені товари в обхід контролю США можуть ввозити в Іран як сірий імпорт чи контрабанду. Зазвичай вартість такого сірого імпорту на 15-20% вища, ніж у легальних постачань.

Тобто обходити санкції Ірану допомагають такі фактори:

альтернативні форми розрахунків, які не контролюють країни, що підтримують санкції;

сірий імпорт і контрабанда заборонених комплектуючих;

сприяння з боку Китаю.

Докладніше про реакцію світової спільноти на постачання іранської зброї Росії та можливі заходи впливу на Іран читайте в огляді Фокусу "Заглушити "мопеди". Чи вдасться Заходу зупинити постачання іранського озброєння до РФ".

Раніше Фокус розповідав про ліквідацію пожежі після удару дроном-камікадзе Shahed-136 по об'єкту критичної інфраструктури в Києві в ніч проти 27 жовтня.