У Бурятії пожежники мало не спалили ціле село

Як компенсацію, постраждалим видали будматеріали та по 10 тисяч рублів на руки.

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У Росії пожежники, які спалювали суху траву біля села Солонці Тарбагатайського району, спалили пів села. Про це повідомляє місцевий телеканал Tvcom-TV.

Місцева адміністрація проводила відпал сухої трави поряд із населеним пунктом. Ситуацію мали контролювати місцеві пожежники, але коли вогонь уже почав гаснути, повіяв вітер, і полум'я спалахнуло з новою силою. Як виявилося, не було дотримано техніки безпеки та не було прокладено смугу, що перешкоджає поширенню вогню.

У результаті людей згоріли паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова. Вдома, хоч і важко, але вдалося відстояти.

"Вогонь перекидається з кущів на паркани та дуже все швидко сталося. У нас біля паркану була дрова, яка ми купили буквально днями, щоб опалюватися взимку, у селі ж живемо, пічне опалення. Дрова підсохли, і все загорілося дуже швидко. Згоріли три машини дров, та споруди: сараї, паркани найголовніше згоріли. Дивом, завдяки сусідам та людям, вдалося відстояти житловий будинок", — розповіла місцева мешканка Ольга Медведєва.

Село Солонці в Бурятії мало не згоріло вщент через пожежників

Місцева влада заявила, що траву спалювали під наглядом пожежників та місцевих добровольців за рішенням адміністрації. Але винні й самі мешканці села.

"Я думаю вина є і жителів села Солонці, які, може не всі, але частина з них теж не прибрали свої домоволодіння від сухої трави та прилеглу територію", — заявив один з чиновників.

Примітно, але раніше російська влада заявляла, що суху траву спалювали якісь зловмисники та нагадували про те, що в Бурятії введено особливий протипожежний режим. Після того, як місцеві журналісти зняли сюжет, вони перестали заперечувати, що до пожежі причетні самі пожежники.

Утім, погорільцям уже пообіцяли допомогти. Їм пообіцяли дати дошки для ремонту сараїв та огорож, а також і по десять тисяч рублів (близько 4 тисячі гривень), щоб покрити витрати.

Нагадаємо, останнім часом у РФ почастішали пожежі. Так, днями горіло навіть Міністерство оборони у Москві. Було евакуйовано співробітників адміністративних підрозділів міністерства, вогонь охопив 60 кв. метрів. Пізніше з'явилося повідомлення, що пожежа виникла через чайник у кабінеті на третьому поверсі.