В Бурятии пожарные чуть не сожгли целое село

В качестве компенсации пострадавшим выдали стройматериалы и по 10 тысяч рублей на руки.

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В России пожарные, которые сжигали сухую траву у села Солонцы Тарбагатайского района, спалили полсела. Об этом сообщает местный телеканал Tvcom-Tv.

Местная администрация проводила отжиг сухой травы прямо рядом с населенным пунктом. Ситуацию должны были контролировать местные пожарные, но когда огонь уже начал гаснуть, подул ветер, и пламя разгорелось с новой силой. Как оказалось, не была соблюдена техника безопасности и не была проложена полоса, препятствующая распространению огня.

В итоге у людей сгорели заборы, бани, сараи и заготовленные дрова. Дома, хоть и с трудом, но удалось отстоять.

"Огонь перекидывается с кустов на заборы и очень все быстро произошло. У нас около забора была поленница дров, которые мы купили буквально, чтобы отапливаться зимой, в деревне же живем, отопление печное. Дрова подсохли, и все загорелось очень быстро. Сгорели три машины дров, и постройки: сараи, заборы самое главное сгорели. Чудом, благодаря соседям и людям, удалось отстоять жилой дом", — рассказала местная жительница Ольга Медведева.

Село Солонцы в Бурятии чуть не сгорело дотла из-за пожарных

Местные власти заявили, что траву сжигали под присмотром пожарных и местных добровольцев по решению администрации. Но виноваты и сами жители села.

"Я думаю вина есть и жителей села Солонцы, которые, может не все, но часть из них тоже не убрали свои домовладения от сухой травы и также прилегающую территорию", — заявил один из чиновников.

Примечательно, но ранее российские власти заявляли, что сухую траву сжигали некие злоумышленники и напоминали о том, что в Бурятии введен особый противопожарный режим. После того как местные журналисты сняли сюжет, они перестали отрицать, что к пожару причастны сами пожарные.

Впрочем, погорельцам уже пообещали помочь. Им пообещали дать доски для ремонта сараев и заборов, а также и по десять тысяч рублей (около 4 тысяч гривен), чтобы покрыть расходы.

Напомним, в последнее время в РФ участились пожары. Так, на днях горело даже Министерство обороны в Москве. Были эвакуированы сотрудники административных подразделений министерства, огонь охватил 60 кв. метров. Позже появилось сообщение, что пожар возник из-за чайника в кабинете на третьем этаже.