Вогонь охопив складські приміщення площею 4000 кв. За даними місцевих ЗМІ, це вже четверта пожежа на хімпідприємствах у Дзержинську за останні дев'ять днів.

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У російському місті Дзержинськ Нижньогородської області спалахнула пожежа біля хімічного підприємства. Про це у середу, 19 квітня, повідомили у пресслужбі МНС Нижньогородської області.

"О 12:47 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Нижньогородська область, м. Дзержинськ, Автозаводське шосе, б. 99 А. Після прибуття перших підрозділів спостерігається горіння складу за попередньою інформацією на площі 4000 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила. До гасіння пожежі залучається 32 особи та 8 одиниць техніки", — сказано в повідомленні російських рятувальників.

Пізніше рятувальником довелося розгорнути додаткові сили – понад 80 осіб та 27 одиниць техніки. Однак, схоже, що впоратися з вогнем не так просто — вогнеборці підготували пожежний поїзд та вертоліт Мі-8.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що вогонь виник на території хімічного підприємства науково-виробничої компанії "Астат". За даними журналістів, це вже четверта пожежа на хімічних підприємствах у Дзержинську за дев'ять днів. Там нещодавно горіли територія заводу хімічного обладнання "Зоря", склад з ацетоном та територія підприємства "Еко-Мегаполіс", яке виробляє антисептики.

Нагадаємо, 17 квітня у центрі Москви зайнялося кафе на Бережківській набережній. Повідомлялося про пожежу на площі 600 кв.

Раніше, в ніч з 16 на 17 квітня сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим частина російського міста виявилася знеструмлена. Постраждалих нібито немає, а у тому, що сталося, традиційно звинуватили Україну.

Також нагадаємо, 11 квітня росЗМІ писали, що дрон із вибухівкою врізався у паркан аеропорту у Білгороді.