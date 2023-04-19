Черный дым видно издалека: в Нижегородской области РФ горит химическое предприятие (видео)

Огонь охватил складские помещения площадью 4000 м.кв. По данным местных СМИ, это уже четвертый пожар на химпредприятиях в Дзержинске за последние девять дней.

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В российском городе Дзержинск Нижегородской области вспыхнул пожар на территории химического предприятия. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

"В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 99 А. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада по предварительной информации на площади 4000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 32 человека и 8 единиц техники", — сказано в сообщении российских спасателей.

Позже спасателем пришлось развернуть дополнительные силы — более 80 человек и 27 единиц техники. Однако похоже, что справится с огнем не так просто — огнеборцы подготовили пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Вместе с тем местные СМИ сообщили, огонь возник на территории химического предприятия научно-производственной компании "Астат". По данным журналистов, это уже четвертый пожар на химических предприятиях в Дзержинске за девять дней. Там недавно горели территория завода химического оборудования "Заря", склад с ацетоном и территория предприятия "Эко-Мегаполис", которое производит антисептики.

Напомним, 17 апреля в центре Москвы загорелось кафе на Бережковской набережной. Сообщалось о пожаре на площади 600 м.кв.

Ранее, в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена. Пострадавших якобы нет, а в случившемся традиционно обвинили Украину.

Также напомним, 11 апреля росСМИ писали, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде.