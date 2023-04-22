Сакральная дата: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара РФ 9 мая (видео)

Спикер Наталья Гуменюк сообщила, что продолжительная пауза после последнего обстрела может свидетельствовать о подготовке врагом новой массированной атаки. В ОК "Юг" не советуют ожидать удара в конкретную дату и просят помнить о коварстве России.

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ВС РФ могут осуществить массированный ракетный обстрел до 9 мая, руководствуясь любовью к "сакральным датам". Об этом рассказала 20 апреля журналистам "Эспрессо" глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Такая длинная пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-либо значимому по их меркам повторению массированной ракетной атаки", — сказала она.

Спикер заверил, что на подготовку нескольких массированных обстрелов у врага не хватит сил, средств и времени. Однако одну атаку она считает возможной.

"Такой удар они могут посвятить как раз своим сакральным датам, как они любят это делать, с определенным символизмом в районе 9 мая", — заявила Гуменюк.

По словам спикера, не стоит забывать о коварстве РФ, ведь захватчики могут нанести удар раньше. По ее мнению, Россия может учесть, что украинцы ожидают атаки 9 мая, так что привязываться к конкретной дате не стоит.

"Надо отдавать себе отчет: ракетоносители в море есть, они снаряжены, готовы к использованию, и вполне вероятный ракетный удар может быть в любое время", — объяснила Гуменюк.

Она рассказала, что массированный удар ВС РФ может быть комбинированным. По словам спикера, россияне также могут привлечь иранские беспилотники Shahed и авиацию.

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