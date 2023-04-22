Сакральна дата: українців попередили про загрозу ракетного удару РФ 9 травня (відео)

Речниця Наталія Гуменюк повідомила, що тривала пауза після останнього обстрілу може свідчити про підготовку ворогом нової масованої атаки. В ОК "Південь" не радять очікувати удару у конкретну дату та просять пам’ятати про підступність Росії.

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ЗС РФ можуть здійснити масований ракетний обстріл до 9 травня, керуючись любов’ю до "сакральних дат". Про це розповіла 20 квітня журналістам "Еспресо" голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Така довга пауза, яка витримується ворогом від крайнього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого за їхніми мірками повторення масованої ракетної атаки", — сказала вона.

Речниця запевнила, що на підготовку кількох масованих обстрілів у ворога не вистачить сил, засобів та часу. Однак одну атаку вона вважає можливою.

"Такий удар вони можуть присвятити якраз своїм сакральним датам, як вони люблять це робити, з певним символізмом в районі 9 травня", — заявила Гуменюк.

За словами речниці, не варто забувати про підступність РФ, адже загарбники можуть завдати удару раніше. На її думку, Росія може врахувати, що українці очікують атаки 9 травня, тож прив’язуватися до конкретної дати не варто.

"Треба усвідомлювати: ракетоносії в морі є, вони споряджені, готові до використання, і цілком імовірний ракетний удар може бути в будь-який час", — пояснила Гуменюк.

Вона розповіла, що масований удар ЗС РФ може бути комбінованим. За словами речниці, росіяни також можуть залучити іранські безпілотники Shahed та авіацію.

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