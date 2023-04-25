Угрожают закрыть "зерновую сделку": Россия обвинила Украину в атаке на Севастополь

Россияне выяснили, что безэкипажные катера запустили из порта Одессы, определенного для "зерновой сделки". После ночных взрывов оккупанты занялись усилением обороны Крыма.

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Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки". Об этом сообщило 24 апреля Министерство обороны России в Telegram.

Россияне проанализировали маршрут движения безэкипажных катеров и выяснили, что их запустили из порта Одессы, определенного для "зерновой сделки".

"Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — уточнило Минобороны РФ.

Оккупанты заявили об угрозе продления "зерновой сделки" после 18 мая

Оккупанты назвали атаки в Севастополе "террористическими акциями киевского режима" и заявили об угрозе продления "зерновой сделки" после 18 мая этого года.

В министерстве вспомнили схожий инцидент в октябре 2022 года, тогда была атака безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и "гражданских судов, обеспечивающих безопасность "зернового коридора".

"Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ данное соглашение было возобновлено", — заключили в оборонном ведомстве.

Ночные взрывы в Севастополе 24 апреля: что произошло?

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщал о ночной атаке 24 апреля по городу надводными беспилотниками.

Один из дронов якобы уничтожили российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Рейд в Севастопольской бухте перекрыли, движение морского транспорта остановили.

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко отметил, что надводному дрону удалось долететь до Стрелковой бухты Севастополя.

"Взорвался напротив комплекса зданий – общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института (сейчас там находится Севастопольский государственный университет, — ред.)", — добавил он.

В Стрелецкой бухте, по данным Клименко, "исторически дислоцируется бригада кораблей охраны водного района".

Россияне решили усилить оборону оккупированного Крыма после взрывов, которые слышал весь Севастополь 24 апреля. Захватчики поставили шесть слоев сетей и бетонных заграждений на входе в севастопольскую гавань.

Напомним, что глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 24 апреля предупреждала крымчан о необходимости привыкания к сигналам воздушной тревоги. Жители полуострова, по ее словам, переживут то, что и материковая Украина во время большой войны.

В ближайшие месяцы ВСУ зайдут на территорию Крымского полуострова, говорил 24 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Завершить войну с Россией, по его оценкам, можно лишь возвратом всех украинских территорий по состоянию на 1991 год.