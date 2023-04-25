Поддержка партнеров добавила точности: ВСУ зачищают левобережье Херсонской области (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, пока ВСУ работают в контрбатарейном режиме. А жители Крыма переживут все то, что пережила материковая Украина за время полномасштабного вторжения.

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ВСУ зачищают передовую линию левого берега Днепра. Такое заявление сделала спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Противник продолжает обстрел правобережья Херсонской области, вместе с тем буквально трое последних суток у ВСУ достаточно мощные результаты боевой работы.

"Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, авто-, бронехетнику, средства ПВО врага. То есть наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но работаем пока в контрбатарейному режиме", — пояснила Гуменюк.

Она также добавила, что если верить в ВСУ и предоставить возможность работать в тишине, "мы обязательно сделаем хорошие новости".

Оккупанты эвакуируют население

"Они зачищают территорию от местного населения, что существенно облегчает нам работу, потому что они пытаются эвакуировать местных туда, куда перемещают свои подразделения и переезжают в новые места дислокации", — сказала Гуменюк, отметив, что украинским защитникам безопаснее делать свою работу по местам, где оккупанты уже не прячутся.

Спикер вкратце упомянула о том, что Украина получила некоторую поддержку от партнеров, что повысило точность.

Процесс освобождения Крыма будет особенным

По словам Гуменюк, крымчане переживут все то, что пережила материковая Украина на протяжении полномасштабного вторжения.

"Привыкать к сигналам воздушной тревоги им необходимо. Учиться правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь", — сказала представительница пресс-службы Сил обороны Юга.

По ее словам, есть условия военной операции, в том числе и гибридной с информационными особенностями. Поэтому стоит запастись терпением и дождаться официального сообщения, а сообщения о контрнаступлении ВСУ нужно воспринимать как лекарства, прописанные врачом.

Напомним, что генерал США рассказал, как Украина будет освобождать Крым, который сейчас для россиян все больше выглядит как ловушка или тупик. Для его деоккупации вначале понадобится перекрыть сухопутный коридор.

Ранее испанский репортер Альберто Рохас рассказал о ситуации в Бахмуте. По словам сотрудника El Mundo, положение остается неопределенным. Он отмечает стойкость бойцов ВСУ, в то время, как анонимный источник, к которому обратилось медиа, упомянул об отходе регулярных войск.