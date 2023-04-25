Підтримка партнерів додала точності: ЗСУ зачищають лівобережжя Херсонської області (відео)

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наразі ЗСУ працюють у контрбатарейному режимі. А жителі Криму переживуть усе те, що пережила материкова Україна за час повномасштабного вторгнення.

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ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра. Таку заяву зробила речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Противник продовжує обстріл правобережжя Херсонської області, натомість буквально три останні доби у ЗСУ досить потужні результати бойової роботи.

"Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається потрапляти та знищувати артилерійські установки, танки, авто-, бронехетнику, засоби ППО ворога. Тобто наша робота із зачистки передової смуги лівого берега досить потужна. Але працюємо поки що в контрбатарейному режимі", — пояснила Гуменюк.

Вона також додала, що якщо вірити у ЗСУ та надати можливість працювати у тиші, "ми обов'язково зробимо хороші новини".

Окупанти евакуювали населення

"Вони зачищають територію від місцевого населення, що суттєво полегшує нам роботу, тому що вони намагаються евакуювати місцевих туди, куди переміщають свої підрозділи та переїжджають у нові місця дислокації", — сказала Гуменюк, зазначивши, що українським захисникам безпечніше виконувати свою роботу по місцях, де окупанти вже не ховаються.

Спікер коротко згадала, що Україна отримала деяку підтримку від партнерів, що підвищило точність.

Процес визволення Криму буде особливим

За словами Гуменюк, кримчани переживуть усе, що пережила материкова Україна протягом повномасштабного вторгнення.

"Звикати до сигналів повітряної тривоги їм необхідно. Вчитися правильно реагувати та вміти зберегти своє життя", — сказала представниця прес-служби Сил оборони Півдня.

За її словами, є умови військової операції, у тому числі гібридної з інформаційними особливостями. Тому варто запастися терпінням і дочекатися офіційного повідомлення, а інформацію про контрнаступ ЗСУ треба сприймати як ліки, прописані лікарем.

Нагадаємо, що генерал США розповів, як Україна звільнятиме Крим, який зараз для росіян все більше виглядає як пастка чи глухий кут. Для його деокупації ВСУ спочатку потрібно перекрити сухопутний коридор.

Раніше іспанський репортер Альберто Рохас розповів про ситуацію у Бахмуті. За словами співробітника El Mundo, становище залишається невизначеним. Він зазначає стійкість бійців ЗСУ, тоді як анонімне джерело, до якого звернулося медіа, згадало про відхід регулярних військ.