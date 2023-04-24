"Не схожі на тих, хто відступає": іспанський журналіст розповів про ситуацію в Бахмуті

Ситуація довкола оборони Бахмута залишається невизначеною. Іспанський журналіст Альберто Рохас, який побував на позиціях, говорить про стійкість бійців ЗСУ. А анонімне джерело, до якого звернулося медіа, повідомляє про відхід регулярних військ.

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Українські військові продовжують вести бій із ЗС РФ за Бахмут. І за словами журналіста El Mundo, який приїхав на позиції українських військових до Бахмута, вони не видаються втомленими від бойових дій чи деморалізованими.

Бої за Бахмут: що побачив іспанський кореспондент на передовій

Іспанський журналіст Альберто Рохас побував на позиціях, які розташовані лише за чотири кілометри від міста. Чоловіка відвезли туди військові. Вони ж попросили кореспондента одягнути каску, бронежилет і вимкнути смартфон, щоб ЗС РФ не змогли вирахувати машину та її екіпаж.

Кореспондентові також показали будні 80-ї бригади ЗСУ.

Рохас зазначив, що артилеристи оснащені новою британською технікою. Військові відповіли, що поводитися з такою технікою та зброєю навчилися в Німеччині, куди їх відправили на кілька тижнів для навчання.

"Кремлівська пропаганда стверджує, що поразка під Бахмутом неминуча та що це призведе до розвалу української армії, але те, що я побачив перед собою, не схоже на деморалізоване військо, яке відступає. Навпаки. Вони настільки спокійні, що запросили на каву поряд зі своїми позиціями", — написав у своєму матеріалі Рохас.

Оборона Бахмута: про що журналісти дізналися з анонімних джерел

За даними журналістів, основна техніка ЗСУ виїжджає з Бахмута по єдиній "дорозі життя", що залишилася, — ділянці в районі Бахмута, яку поки що контролюють українські військові.

Також кореспонденти медіа з посиланням на анонімне джерело написали про те, що командування ЗСУ відводить військових із Бахмута.

"Тут залишилися лише артилерійські частини, пара хороших бригад, а решта вже вийшли. Бахмут виконав свою місію м'ясорубки для ЗС РФ", — сказав співрозмовник, ім'я якого, як і посаду, медіа видання не називає.

Бахмут сьогодні: яка офіційна позиція України

У вечірньому зведенні Міноборони за 24 квітня йдеться про те, що за місто Бахмут продовжуються запеклі бої.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і Мар'їнку", — йдеться у зведенні.

Крім того, на Бахмутському напрямку ЗС РФ продовжують наступати.

Від ворожих обстрілів за добу постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

За словами заступниці глави Міноборони України Ганни Маляр, окупанти на Бахмутському напрямку використовують тактику "випаленої" землі.

"Використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель і споруд, ворог подекуди просувається за рахунок знищених об'єктів", — прокоментувала ситуацію Маляр.

Вона додала, що на Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та витісняє підрозділи ЗСУ з позицій. Попри це українські військові штурмують позиції бійців ЗСУ та не дають їм закріпитися в Бахмуті.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжуватимуть захищати Бахмут, оскільки прорив оборони на цій ділянці фронту означатиме окупацію ще більшої території на Донбасі. На думку глави держави, якщо росіянам вдасться взяти Бахмут, то далі окупанти підуть на Слов'янськ і Краматорськ.

Нагадаємо, 23 квітня президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ продовжать обороняти Бахмут. За його словами, якщо захисники покинуть місто, фронт розшириться. Сили оборони натомість заявляють про контроль "дороги життя" в Бахмуті, через яку регулярно йде постачання.

Крім того, журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Рьопке 23 квітня говорив про відхід ЗСУ з останніх утримуваних позицій у центрі Бахмута. За його словами, українські захисники відійшли на захід від залізничного полотна, а російським силам залишилося пройти близько 2 км до західних кордонів Бахмута.