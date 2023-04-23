Відійшли з центру: бійці ЗСУ в Бахмуті зайняли нові позиції на захід від залізниці, — ЗМІ (відео)

Журналіст Юліан Репке пише, що українські захисники відійшли на захід від залізничного полотна, а російським силам залишилося пройти близько 2 км до західних кордонів Бахмута.

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Українські захисники в Бахмуті залишили останні утримувані позиції в центрі міста і відійшли на захід від залізничного полотна. Про це 23 квітня повідомив журналіст німецької газети Bild Юліан Репке.

За його словами, російські солдати вже рушили на захід від залізничних колій і схоже продовжують наступ.

Ріпке також опублікував кілька відео з місця подій, а також карту з позначенням захоплених окупантами території Бахмута. Проте журналіст зазначає, що якщо будівля на кадрах була ним вірно ідентифікована, то під контролем ЗСУ залишилося близько 2 км міста.

"Якщо будівля справді знаходиться під російським контролем, то силам вторгнення залишилося пройти менше ніж 2 км, перш ніж вони досягнуть західного адміністративного кордону Бахмута", — написав він.

Також Репке написав, що на одному з відео при сильному збільшенні можна помітити прапор ПВК "Вагнер" на будівлі, розташованій у західній частині Бахмута. Однак чітко розглянути не можна, тому він не впевнений, що будівля під контролем найманців.

"Не впевнений, але це схоже на те, що Вагнер поставив свій прапор на відомій висотній позиції української армії у західному Бахмуті. Чи це оптичний обман через погане освітлення?" — пише журналіст.

Раніше керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин прокоментував інформацію про те, що в Бахмуті українські бійці потрапили в котел. За його словами, про якийсь котел говорити ще зарано, а ті, хто "базікає наперед" створюють "вагнерівцям" проблеми.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 квітня заявила, що окупанти продовжують штурм Бахмута і на окремих ділянках їм вдається просуватися. За її словами, противник зазнає невиправдано високих втрат, а ситуація хоч і напружена, але контрольована.