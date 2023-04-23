Отошли из центра: бойцы ВСУ в Бахмуте заняли новые позиции западнее ж/д полотна, — СМИ (видео)

Журналист Юлиан Репке пишет, что украинские защитники отошли западнее от железнодорожного полотна, а российским силам осталось пройти около 2 км до западных границ Бахмута.

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Украинские защитники в Бахмуте покинули последние удерживаемые позиции в центре города и отошли западнее железнодорожного полотна. Об этом 23 апреля сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, российские солдаты уже двинулись западнее железнодорожных путей и похоже продолжают наступление.

Репке также опубликовал несколько видео с места событий, а также карту, с обозначением захваченных оккупантами территории Бахмута. При этом журналист отмечает, что если здание на кадрах было им верно идентифицировано, то под контролем ВСУ осталось около 2 км города.

"Если здание действительно находится под российским контролем, то силам вторжения осталось пройти менее 2 км, прежде чем они достигнут западной административной границы Бахмута", — написал он.

Также Репке написал, что на одном из видео при сильном увеличении можно заметить флаг ЧВК "Вагнер" на здании, которое расположено в западной части Бахмута. Однако четко разглядеть нельзя, поэтому он не уверен в том, что здание под контролем наемников.

"Не уверен, но это похоже на то, что Вагнер водрузил свой флаг на известной высотной позиции украинской армии в западном Бахмуте. Или это оптический обман из-за плохого освещения?" — пишет журналист.

Ранее, руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что в Бахмуте украинские бойцы попали в котел. По его словам, о каком-либо котле говорить еще рано, а те, кто "болтает языком вперед" создают "вагнеровцам" проблемы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля заявила, что оккупанты продолжают штурм Бахмута и на отдельных участках им удается продвигаться. По ее словам, противник несет неоправданно высокие потери, а ситуация хоть и напряженная, но контролируемая.