"Болтают языком": Пригожин опроверг сведения о том, что бойцы ВСУ в Бахмуте попали в "котел"

Руководитель наемников сообщил, что украинские защитники находятся как и прежде в оперативном окружении, а дороги, ведущие в Бахмут, простреливаются российскими войсками.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" и российский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что наемники взяли в "котел" подразделения ВСУ, которые сражаются в Бахмуте. По его словам, о каком либо "котле" еще говорить рано, а те, кто распространяют такую информацию, лишь "болтают языком". Комментарии по этому поводу опубликованы в Telegram-канале Пригожина.

Бизнесмен сказал, что защитники Бахмута прибывают в оперативном окружении, то есть дороги, ведущие в город, находятся под огневым контролем российских войск.

"Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают", — эмоционально ответил Пригожин.

Ранее в российских пабликах появилась информация о том, что трасса Часов Яр — Бахмут перешла под контроль ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что наемники заняли 500 метров дороги, перерезав главную линию снабжения города для украинских защитников. Также советник главы оккупационной администрации Донецкой области Ян Гагин заявлял, что группировка украинских войск якобы практически блокирована на западе города.

Между тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля заявила, что противник продолжают штурмовать Бахмут и на отдельных участках ему удалось продвинуться.