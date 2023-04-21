"Базікають наперед": Пригожин спростував відомості про те, що бійці ЗСУ у Бахмуті потрапили в "котел"

Керівник найманців повідомив, що українські захисники перебувають як і раніше в оперативному оточенні, а дороги, які ведуть до Бахмута, прострілюються російськими військами.

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Керівник ПВК "Вагнер" та російський бізнесмен Євген Пригожин спростував інформацію про те, що найманці взяли в "котел" підрозділи ЗСУ, які борються у Бахмуті. За його словами, про якийсь "котел" ще говорити рано, а ті, хто поширюють таку інформацію, лише "базікають наперед". Коментарі щодо цього опубліковані в Telegram-каналі Пригожина.

Бізнесмен сказав, що захисники Бахмута прибувають в оперативному оточенні, тобто дороги, які ведуть до міста, перебувають під вогневим контролем російських військ.

"Але котла ніякого немає. Тому йдуть важкі бої. А ті, хто базікають наперед — ті тільки нам проблеми створюють", — емоційно відповів Пригожин.

Раніше в російських пабліках з'явилася інформація про те, що траса Часів Яр-Бахмут перейшла під контроль ПВК "Вагнер". Повідомлялося, що найманці зайняли 500 метрів залізниці, перерізавши головну лінію постачання міста для українських захисників. Також радник голови окупаційної адміністрації Донецької області Ян Гагін заявляв, що угруповання українських військ нібито практично блоковане на заході міста.

Тим часом заступник міністра оборони України Ганна Маляр 21 квітня заявила, що противник продовжуює штурмувати Бахмут і на окремих ділянках йому вдалося просунутися.