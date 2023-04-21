Бої за Бахмут: у РФ заявили, що нібито взяли українських захисників в "котел"

Представник окупаційної влади Донецької області заявив, що найманці ПВК "Вагнер" нібито відрізали ЗСУ від коридору постачання. Український військовий це заперечив.

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Радник голови окупаційної влади Донецької області Ян Гагін розповів, що російські загарбники нібито взяли у "котел" українських військових у Бахмуті. Його заяву сьогодні, 21 квітня, передали журналісти ТАСС.

"Бійці ПВК "Вагнер" вийшли до дороги Бахмут — Часів Яр, якою йшло постачання угруповання ЗСУ. Під контроль взято кілька сотень метрів, що унеможливлює постачання гарнізону. Таким чином, кришка котла, по суті, зачинилася", — сказав він.

На заяву окупаційної влади відреагував військовий, що перебуває у Бахмуті та веде телеграм-канал "Бахмутський Демон". Він назвав слова про контроль над дорогою брехнею.

"Всі розмови про контроль траси поки що брехня, але вони дуже близько", — написав захисник.

Пост бійця, що перебуває в Бахмуті (з цензурою) Фото: скріншот

Нагадаємо, 20 квітня депутат Юрій Мисягін опублікував відео з Бахмуту. На ньому бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького пересуваються околицями міста та показують масштаби руйнувань.

Також 20 квітня стало відомо, що воїни 30 ОМБр завадили окупантам облаштувати спостережний пункт під Бахмутом. Захисники вдарили по окупантах ракетою з ПТРК "Фагот".

Раніше, 19 квітня, бійці 127-ї окремої бригади тероборони показали Бахмут з висоти пташиного польоту. На відео можна побачити, що місто майже повністю вкрите димовою завісою через обстріли.