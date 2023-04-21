Бои за Бахмут: в РФ заявили, что якобы взяли украинских защитников в "котел"

Представитель оккупационных властей Донецкой области заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы отрезали ВСУ от коридора поставки. Украинский военный это опроверг.

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Советник главы оккупационных властей Донецкой области Ян Гагин рассказал, что российские захватчики якобы взяли в "котел" украинских военных в Бахмуте. Его заявление сегодня, 21 апреля, передали журналисты ТАСС.

"Бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Бахмут — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", — сказал он.

На заявление оккупационных властей отреагировал военный, который находится в Бахмуте и ведет телеграмм-канал "Бахмутский Демон". Он назвал слова о контроле над дорогой ложью.

"Все разговоры о контроле трассы пока ложь, но они очень близки", — написал защитник.

Находящийся в Бахмуте пост бойца (с цензурой) Фото: скриншот

Напомним, 20 апреля депутат Юрий Мысягин опубликовал видео из Бахмута. На нем бойцы отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого передвигаются по окрестностям города и показывают масштабы разрушений.

Также 20 апреля стало известно, что воины 30 ОМБр помешали оккупантам обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом. Защитники ударили по оккупантам ракетой из ПТРК "Фагот".

Ранее, 19 апреля, бойцы 127-й отдельной бригады теробороны показали Бахмут с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть, что город почти полностью покрыт дымовой завесой из-за обстрелов.